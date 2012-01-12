У найближчі 10 років світ переживе падіння фінансових інституцій і не тільки

Міжнародні експерти вважають, що основними глобальними економічними ризиками в найближчі десять років можуть стати хронічні бюджетні дисбаланси, падіння найбільших фінансових інституцій або валютних режимів, а також серйозне розшарування доходів.

Про це йдеться у доповіді "Глобальні ризики 2012" Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), передає РІА «Новости».

Ця щорічна доповідь ВЕФ є сьомою за рахунком. У основу звіту покладено результати опитування 469 експертів у сферах промислового виробництва, державного управління, наукових досліджень і громадянського суспільства. Метою опитування стало вивчення 50 глобальних ризиків у п'яти категоріях - економічного, соціального, геополітичного, технологічного і навколишнього середовища.

ВЕФ запропонував респондентам оцінити 50 різних видів ризиків за шкалою від одного (практично виключена їх дія протягом найближчих десяти років) до п'яти (практично стовідсоткова дія). На основі дослідження ВЕФ зробив висновок, що ризики серйозних диспропорцій у доходах і хронічні бюджетні дисбаланси мають рейтинг 4,03 з вірогідністю прояву в найближчі десять років.

За силою дії на глобальну економіку падіння системоутворюючих фінансових інституцій або валютних систем одержало найбільшу оцінку - 4,08 бала, на другому місці - ризики нестачі водних ресурсів (3,99 бала), на третьому - криза нестачі продовольства (3,93 бала), а хронічні бюджетні дисбаланси посіли лише четверте місце (3,87 бала).

Аналіз взаємозв'язків між 50 різноманітними глобальними ризиками дозволив виявити сукупність фінансових, демографічних і соціальних ризиків, що знаменують собою похмуре майбутнє для більшої частини людства, зазначається у доповіді.

"У результаті взаємодії між цими ризиками у світі може скластися ситуація, в якій значній частині молодого населення планети доведеться зіткнутися з високим рівнем хронічного безробіття, і при цьому на плечі урядів різних країн, що вже мають величезні боргові зобов'язання, ляже тягар турботи про найчисленнішу в історії армію пенсіонерів", - пишуть експерти ВЕФ. Число людей, старших від 60 років, у світі виросло з 8% населення планети у 1950 році (близько 200 мільйонів осіб) до 11% у 2009 році (760 мільйонів осіб) і може більш ніж подвоїтися до 2050 року (до 2 мільярдів осіб).

І молода, і немолода частина населення світу можуть зіткнутися як з розривом у рівні доходів, так і з дефіцитом кваліфікованих кадрів, що може загрожувати соціальній і політичній стабільності у світі, наголошується у документі. Це можливо, якщо "погіршення економічної ситуації у світі зруйнує суспільний договір між державою і громадянами", відзначає ВЕФ.

У розвинених економіках, таких як Західна Європа, Північна Америка і Японія, громадський договір, який сприймався в останні десятиліття як належне, зараз перебуває під загрозою руйнування, зазначається у доповіді. Працююче населення, що за віком наближається до виходу на пенсію, побоюється скорочення своїх соціальних прав, наприклад, державних пенсій і гарантованого доступу до кваліфікованої медицини, наголошує ВЕФ. У свою чергу, "молоді дорослі" розуміють, що їм належить підтримувати число пенсіонерів, що зростає, нести на собі тягар заходів з оптимізації державних бюджетів і структурних реформ, необхідних для скорочення держборгів.

Таким чином, суспільство може зіткнутися зі "значнішими соціальними заворушеннями і нестабільностями найближчими роками", зазначається у доповіді.