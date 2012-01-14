ВР ратифікувала угоду з Конго

Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про ратифікацію Генеральної Угоди між Україною та Демократичною Республікою Конго про торговельно-економічне, науково-технічне та соціально-культурне співробітництво” (№0245).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 278 із 364 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Угода підписана 11 жовтня 2000 року.

Відповідно до угоди, договірні сторони нададуть одна одній режим найбільшого сприяння з усіх питань стосовно мит та зборів, що застосовуються до імпорту та експорту, включаючи засіб обкладання такими митами та зборами; положень стосовно митної очистки, транзиту, складування та перевантаження; податків та інших внутрішніх зборів, що прямо чи не прямо стосуються товарів, що імпортуються чи експортуються; засобів платежів і переказу таких платежів; правил, що стосуються продажу, купівлі, транспортування, розподілу та використання товарів на внутрішньому ринку.

В угоді передбачено, що усі комерційні розрахунки та платежі між Україною та Демократичною Республікою Конго здійснюватимуться у вільно конвертованих валютах, якщо між обома договірними сторонами не буде досягнуто іншої спеціальної домовленості.

В угоді визначено, що договірні сторони на основі окремої угоди створять Українсько-Конголезьку розширену спільну комісію з питань всебічного співробітництва.