ВР ратифікувала угоду з НАТО

Верховна Рада ухвалила Закон “Про ратифікацію Імплементаційної угоди між Кабінетом міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 256 із 370 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В угоді передбачено, що Сполучені Штати Америки діятимуть як провідна держава цього проекту. Агенція НАТО з технічного обслуговування і постачання (NAMSA) виступатиме в ролі виконавчого агента цієї Імплементаційної угоди, на якого покладено відповідальність за імплементацію та управління проектом від імені провідної держави. Міністерство оборони України нестиме відповідальність за імплементацію та управління проектом від імені української сторони.

Відповідно до угоди, Трастовий фонд Програми НАТО/ПЗМ надаватиме лише внесок на покриття витрат з утилізації, який обмежуватиметься рівнями платежів за кількість боєприпасів та зброї, зазначених у Пропозиціях проекту. Жодних додаткових платежів від Трастового фонду, пов’язаних з такими роботами, не буде.

В угоді зазначено, що відповідно до принципів Трастового фонду Програми НАТО/ПЗМ уряд України забезпечуватиме достатній рівень свого внеску та підтримку проекту. Внесок української сторони складатиметься з фінансового та немонетарного внеску на покриття решти витрат за знищення, охорону місць зберігання, центрів утилізації та зброї і боєприпасів під час перевезень, інспектування, перепакування, завантаження, перевезення та розвантаження зброї та боєприпасів, забезпечення персоналу NAMSA службовими приміщеннями на умовах оренди.