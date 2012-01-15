Горить найбільша в Центральній Азії мечеть
11:46, 15 січня 2012Світ
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Збудували місяць тому
Соборнамечеть "ХазретСултан" горитьвадміністративномуцентрістолиціКазахстану,повідомляєагентство"Новини-Казахстан"з посиланнямнадепартаментнадзвичайних ситуаційміста.
"Горитьмечеть, нашісилиі засобиприбули ірозпочали гасінняпожежі", -сказавпредставникдепартаменту.
НаданиймоментДНСне має відомостейпро потерпілих.Площапожежі такожне встановлена.
Мечетьбулазданавексплуатацію16 грудня 2011до 20-річчянезалежностіКазахстану.Є найбільшоюмечеттюв ЦентральнійАзії.
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