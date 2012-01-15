Exit polls: три партії проходять до парламенту Казахстану

Досі була тільки одна

Пропрезидентськапартія "НурОтан"("СвітлоВітчизни") набирає81%голосівна парламентськихвиборах, також допарламентупроходять партії"Акжол" ("Світлийшлях")і Комуністичнанароднапартія (КНПК), які набралипо 7,3%.Про це,як повідомляєРІА"Новости",свідчатьдані опитуваннянавиходізвиборчих дільниць,проведеногонауково-дослідноюасоціацією"Інститутдемократії".



Про те, що до парламентупроходять трипартії, такожсвідчатьexit-polls, проведеніЦентромсоціальнихі політичнихдосліджень "Стратегія"та Інститутомсоціально-політичнихдосліджень.Досі вказахстанськомупарламенті булапредставлена​​тільки партія"НурОтан".



Заданими центру"Стратегія", "НурОтан" набрала81,3%голосіввиборців, "Акжол"- 7,2%, компартія- 7,1% ".За данимиІнститутусоціально-політичнихдосліджень,"НурОтан"набирає80,5%голосів, "Акжол"- 7,9%,КНПК- 7,3%.

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