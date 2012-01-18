До резиденції Обами кинули димову шашку

За огорожу Білого дому у Вашингтоні невідомий кинув димову шашку. Секретна служба заблокувала резиденцію американського президента.

Інцидент стався під час проведення біля Білого дому чергової демонстрації учасників руху "Захопи Волл-стріт", в якій брали участь більше тисячі людей. Утім, як повідомляється, нікого не затримали, поліція відтіснила демонстрантів і вони мирно розійшлися.

Президента Барака Обами на момент події в резиденції не було – він святкував день народження своєї дружини Мішель в ресторані неподалік. Спецслужби США почали розслідування інциденту.

Рух "Захопи Волл-стріт" виник у США у вересні на знак протесту проти економічної та соціальної нерівності, надихнувши на проведення подібних акцій людей у багатьох країнах світу. Демонстранти виступають проти безробіття та "фінансового тероризму" з боку транснаціональних корпорацій.

ТСН