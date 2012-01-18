Капітан затонулого лайнера Costa Concordia зізнався в брехні

Капітан лайнера Costa Concordia, який зазнав катастрофи, Франческо СКЕТТІНО під час допиту визнав, що раніше він збрехав, сказавши, що встав на якір невдовзі після зіткнення з рифом.

Як передає Лента.ру, відмовитися від колишньої заяви Ф.СКЕТТІНО змусив 40-хвилинний відеозапис, який зробили італійські митники, які прибули на місце трагедії через 10 хвилин після зіткнення. На відео видно, що Ф.СКЕТТІНО поставив судно на якір далеко не одразу.

Крім того, капітан визнав, що він припустився помилки, пропливаючи повз острів Джільо. "Не знаю, чому це сталося. Я став жертвою своїх думок", - цитує капітана італійська La Repubblica.

За словами Ф.СКЕТТІНО, він занадто пізно прийняв рішення повертати, через що судно потрапило на мілину і напоролося на риф. Спочатку капітан заявляв, що судно зіткнулося зі скелями, не позначеними на карті.

Слідство також встановило, що між зіткненням (яке сталося о 21.42 за місцевим часом) і початком евакуації (22.8) Ф.СКЕТТІНО зробив щонайменше три дзвінки Роберто ФЕРРАРІНІ, який займається в компанії Costa Crociere (саме їй належав лайнер) управлінням морськими круїзами. Зміст розмов слідство сподівається встановити, допитавши Р.ФЕРРАРІНІ, оскільки Ф.СКЕТТІНО не зміг їх переповісти.

Крім того, Ф.СКЕТТІНО продовжив заперечувати звинувачення в тому, що він втік з тонучого лайнера. За словами капітана, він допомагав пасажирам сідати в шлюпки, але несподівано спіткнувся і сам опинився всередині однієї з них. Чому в тому човні виявилися його помічники Дімітрі ХРІСТІДІС і Сільвія КОРОНІКА, він не пояснив.

Для того, щоб переконатися, що капітан був тверезий під час зіткнення, слідство вирішило перевірити його на наявність алкоголю і наркотиків у крові.

Круїзний лайнер Costa Concordia зазнав катастрофи в ніч на 14 січня. На борту перебувало 4 тисячі 234 людини, зокрема близько тисячі членів команди. Рятувальники знайшли тіла 11 осіб, ще 28 вважаються зниклими безвісти. Вранці 18 січня пошукові роботи припинили.