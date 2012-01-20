У Москві виявлено підпільний гуртожиток

У Москві поліція виявила підпільний гуртожиток, у якому проживали майже 300 чоловік, зокрема 51 українець.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УВС по Центральному адміністративному округу ГУМВС Москви.

«Виявлено, що на території заводу, який розташовано на Нижній Красносельській вулиці, в одній з двоповерхових будівель функціонує підпільний гуртожиток. У приміщенні було близько 40 кімнат, у кожній стояли двох'ярусні ліжка, де мирно дрімали нелегальні мешканці», - йдеться у повідомленні.

Усього в будівлі проживали 287 чоловік, з них 72 - росіяни, 1 громадянин Гвінеї, 51 громадянин України, 27 – Молдови, 26 – Таджикистану, 96 – Узбекистану, 14 – Білорусі. Всі вони пояснили, що приїхали до російської столиці для працевлаштування, інформацію про гуртожиток знайшли в Інтернеті, а за житло платили 100 рублів на добу (близько 3,3 долара). Гроші вони здавали касиру при вході в будівлю.

Усіх мешканців гуртожитку було доставлено до поліції для подальшого розгляду. В ході перевірки документів виявлено, що у чотирьох іноземців прострочені документи на перебування на території Росії.