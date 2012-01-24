Влада Москви і організатори акції "За чесні вибори" не домовилися

Акцію призначено на 4 лютого

Влада Москви іорганізаториакції"Зачеснівибори" незмоглиузгодитимаршрутходи4 лютого.



Післядвогодиннихпереговоріворганізаториакціїпротесту імеріяМоскви недійшли компромісу.Про цеповідомиврадіостанції "ЭхоМосквы" один із заявників акції Сергій Давидіс.За йогословами, меріяпропонує такиймаршрут,який невлаштовуєпротестувальників, зокремарайонЛужниківіФрунзенської набережної.Представникиоргкомітетурозглядають кількаальтернативнихваріантів,всі вонипередбачаютьмайданчикидляакції всерединіСадовогокільця.



Засловамикоординатораруху "Лівийфронт" СергіяУдальцова, вонирозраховуютьвнайближчийдніотриматиофіційну відповідьз мерії,післячого унихбудетри днідля рішення.

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