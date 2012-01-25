Обама заборонить учням кидати школу

Президент США Барак Обама запропонував штатам вимагати від учнів, щоб вони обов'язково закінчували школу або йшли з неї, лише досягнувши 18 років.

Про це президент 24 січня заявив у зверненні до Конгресу "Про стан країни", в якому проблемам освіти було приділено значну увагу. Текст звернення публікує CNN.

"Коли учням не дозволяється піти, вони вчаться краще", - підкреслив президент. Згадуючи проблеми вищої освіти, Обама попросив Конгрес зупинити зростання відсотків по студентських кредитах. Президент також закликав університети зупинити зростання плати за навчання, погрожуючи в такому разі скоротити державне фінансування цих учбових закладів. "Вища освіта не може бути розкішшю, - відзначив він. - Це економічний імператив, кожна родина в Америці повинна мати можливість дозволити його собі". Обама, крім того, виступив проти зниження витрат на наукові дослідження, які проводяться в університетах на гроші федерального бюджету.

В основному нинішнє послання президента Конгресу, яке стало для Обами третім, було присвячено економічним питанням. Обама, крім того, підкреслив успіхи, яких, на його думку, добилася його адміністрація в зовнішній політиці. У зв'язку з цим президент особливо згадав убивство лідера "Аль-Каєди" Осами бін Ладена, а також виведення військ з Іраку.

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