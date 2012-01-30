Суданська армія звільнила 14 китайських фахівців

Суданські сили безпеки звільнили 14 китайських робітників, захоплених минулої суботи повстанцями "Суданського народно-визвольного руху" (СНВР) у штаті Південний Кордофан, повідомив агентству СУНА губернатор Південного Кордофан Ахмед Харун.



За даними прес-служби губернатора, заколотники СНВР напали на табір, де мешкали співробітники китайської компанії, задіяні на будівництві дороги, і захопили 35 робітників і інженерів. Проте представники повстанців заявили, що затримали китайських фахівців задля їх власної безпеки після боїв з суданської армією.



За деякими даними, в руки до повстанців потрапили не менше 70 громадян Китаю.



Фахівці працюють на будівництві 90-кілометрової траси, яка повинна з'єднати райони в сусідніх суданських штатах Південний і Північний Кордофан. Прокладка дороги здійснюється за рахунок кредиту, наданого китайською владою Судану.



"Збройним силам вдалося звільнити 14 китайських заручників і евакуювати їх у місто Ель-Обейд (столицю сусіднього штату Північний Кордофан). Військові продовжують докладати зусиль зі звільнення інших заручників", - передає слова губернатора РІА Новости.



Він уточнив, що всі звільнені китайські громадяни почуваються нормально.