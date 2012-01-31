Польща вимагає повноправної участі в самітах ЄС

Бо інакше проголосує проти

Прем'єр-міністр ПольщіДональдТускпопередив,що йогокраїнапроголосуєпротиновоїбюджетно-податковоїугоди,узгодженої насамітіЄвросоюзу (ЄС)вБрюсселі9 грудня 2011,якщо країнам, що не входятьвєврозону, небуденаданеправобрати участьу регулярнихзустрічахлідерівЄС,повідомляєрадіостанція"ВільнаЄвропа".



Положенняпро проведеннярегулярнихзустрічей лідерівкраїнєврозониміститьсявбюджетно-податковомуугоді,винесеномунарозглядрозпочався 30січня черговогосамітуЄС уБрюсселі.На думкуД.Туска, новийдокументнерівномірнорозподіляєповноваженнящодо прийняттяжиттєвоважливихрішеньдляЄС.Націй підставіспільноз іншимикраїнамиСхідноїЄвропи Польщавимагаєповноправної участіне входятьу валютнийблоккраїнвроботісамітівЄС.



"Польщаготовапідтриматинову угоду,але тількиза умови,щовоназможеприйматиучастьу зустрічахнавищомурівніі контролювати виконанняіншихположеньновогодокумента", -заявивД.Туск.

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