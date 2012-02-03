Газпром прикрутив вентиль Польщі

Найбільший постачальник газу до Польщі - російський «Газпром» - з лютого скоротив поставки «блакитного палива» до цієї країни, яка входить до Європейського Союзу.

Про це УНІАН повідомили 2 лютого у прес-службі польської державної компанії PGNIG.

«За останню добу постачальник ТОВ «Газпром-Експорт» не підтвердив заявки PGNIG, і настало зменшення поставок з цього напрямку на приблизно 7%", - сказано у повідомленні.

Прес-секретар PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСЬКА сказала УНІАН, що «Газпром» не попередив про плановане скорочення поставок газу і поки що не відповів на офіційного листа польської компанії з проханням прояснити ситуацію.

Співрозмовник агентства сказала, що скорочення поставок торкнулося газу, який поставлявся до Польщі через Ямальський газопровід, що проходить через Білорусь, а обсяги поставок російського газу через Україну не змінилися.

Й.ЗАКШЕВСЬКА сказала, що наразі добове споживання газу через сильні морози збільшилося в Польщі до 65-68 млн. кубометрів газу, зазначивши, що PGNIG востаннє обмежував поставки палива промисловим споживачам наприкінці січня 2010 року, коли не міг домовитися про додаткові поставки російського газу.

Вона зазначила, що тоді середньодобове споживання становило 55-56 млн. кубометрів газу.

Прес-служба PGNIG повідомила, що сьогодні поставки імпортованого палива скоротилися до 40,8 млн. кубометрів на добу з 42 млн. кубометрів, про які компанія повідомляла раніше, а внутрішній видобуток - до 7,2 з 7,5 млн. кубометрів. Решту обсягу Польща бере з газових сховищ, в яких нагромаджено близько 1,2 млрд. кубометрів газу.

Й.ЗАКШЕВСЬКА додала, що не весь газ, який імпортується до Польщі, поставляється з РФ, але не змогла відразу уточнити точних обсягів російських поставок.

Як повідомляв УНІАН, PGNIG з 30 січня і 1 лютого обмежив поставки газу найбільшим його промисловим споживачам у Польщі, пояснивши це рішення загрозою розбалансування газотранспортної системи через збільшене споживання газу в умовах сильних морозів.

PGNIG повідомляв, що добове споживання може збільшитися до більш як 70 млн. кубометрів газу.

Польща щорічно споживає близько 14 млрд. кубометрів газу, 70% якого імпортує, головним чином з Російської Федерації.

Близько 60% російського газу PGNIG одержує через Україну, а 40% - через Білорусь.