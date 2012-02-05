НАТО продовжить створення системи ПРО в Європі
01:55, 05 лютого 2012Світ
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Генсек виступив на Мюнхенській конференції
НАТОпродовжитьреалізаціюплануствореннясистемипротиракетноїоборони (ПРО)вЄвропі,незважаючиназаперечення Росії.Про цеповідомивгенеральнийсекретарНАТОАндерсФогРасмуссен,виступаючина48-йМюнхенськійконференціїз безпеки,передаєAssociated Press.
ЗасловамиА.Расмуссена, очікується,що першіелементибудутьвпровадженівжедо самітуНАТОвЧикаго,якийвідбудетьсявтравні."МипродовжиморозвиватисистемуПРО,оскількивідчуваємовеличезнувідповідальністьза захистнашогонаселення відракетноїзагрози", -цитуєРосБізнесКонсалтинг.
Як додавА.Ф.Расмуссен, побоюванняРосії з приводутого,щорозгортаютьсяпротиракетнізасоби можутьбутиспрямованіпротистратегічногопотенціалуРФ,перебільшені.
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