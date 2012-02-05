НАТО продовжить створення системи ПРО в Європі

Генсек виступив на Мюнхенській конференції

НАТОпродовжитьреалізаціюплануствореннясистемипротиракетноїоборони (ПРО)вЄвропі,незважаючиназаперечення Росії.Про цеповідомивгенеральнийсекретарНАТОАндерсФогРасмуссен,виступаючина48-йМюнхенськійконференціїз безпеки,передаєAssociated Press.



ЗасловамиА.Расмуссена, очікується,що першіелементибудутьвпровадженівжедо самітуНАТОвЧикаго,якийвідбудетьсявтравні."МипродовжиморозвиватисистемуПРО,оскількивідчуваємовеличезнувідповідальністьза захистнашогонаселення відракетноїзагрози", -цитуєРосБізнесКонсалтинг.



Як додавА.Ф.Расмуссен, побоюванняРосії з приводутого,щорозгортаютьсяпротиракетнізасоби можутьбутиспрямованіпротистратегічногопотенціалуРФ,перебільшені.

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