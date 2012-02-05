США закликали Болгарію подолати залежність від Росії

Держсекретар США Хілларі Клінтон закликала владу Болгарії шукати альтернативні джерела енергоресурсів, щоб вийти з-під "нездорового" політичного тиску з боку Росії, повідомляє Associated Press.



Цю заяву Клінтон зробила під час переговорів з главою уряду Болгарії Бойко Борисовим. Вона також сказала, що кілька американських компаній готові посприяти реструктуризації болгарської енергетики. Держсекретар пообіцяла, що наступного тижня в Болгарію прибуде спеціальний представник з євразійських енергетичних питань Річард Морнінгстар, щоб обговорити цю тему предметно.



Наразі газопостачання Болгарії практично повністю залежить від Росії, зазначає Лента.ру.Одним з варіантів виходу з енергозалежності для Болгарії є видобуток власного природного газу. У 2011 році попередня домовленість про розробку родовища була укладена з американською компанією Chevron, проте влада відклали початок робіт через протести екологів. На переговорах з Клінтон прем'єр Борисов заявив, що розробка може початися тільки в тому випадку, якщо болгари будуть упевнені, що вона не завдасть шкоди довкіллю.