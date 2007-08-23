У США під час повені загинуло понад 20 осіб, сотні евакуйовані
09:51, 23 серпня 2007Світ
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Найважче положення - в штаті Огайо
У центральних штатах США під час повені загинули щонайменше 22 людини, сотні людей евакуйовані.
Як передає радіо «Свобода», річки вийшли з берегів після рясних злив. Найважче положення - в штаті Огайо, де під водою опинилися багато населених пунктів, розмиті дороги.
Серйозно постраждали штати Вісконсін і Міннесота. Штормове попередження оголошене в сусідніх штатах.
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