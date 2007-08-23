У США під час повені загинуло понад 20 осіб, сотні евакуйовані

У центральних штатах США під час повені загинули щонайменше 22 людини, сотні людей евакуйовані.

Як передає радіо «Свобода», річки вийшли з берегів після рясних злив. Найважче положення - в штаті Огайо, де під водою опинилися багато населених пунктів, розмиті дороги.

Серйозно постраждали штати Вісконсін і Міннесота. Штормове попередження оголошене в сусідніх штатах.