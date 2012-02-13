В Амстердамі частково евакуювали міжнародний аеропорт «Скіпхол»

В Амстердамі частково евакуйовано міжнародний аеропорт «Скіпхол» через загрозу вибуху.

Як повідомляє радіо «Свобода»,за даними голландської поліції, погрозу було одержано телефоном сьогодні вранці. Спеціальні наряди поліції ведуть пошук вибухового пристрою.

Евакуйовано пасажирів і персонал з двох залів аеропорту – одного з найбільших у Європі.

Частину рейсів відкладено або направлено в інші термінали.