Яценюк: Україна не переглядатиме умови оренди баз ЧФ РФ

Україна не переглядатиме умови оренди українських баз Чорноморським флотом Російської Федерації.

Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК в ефірі телеканалу «1+1», відповідаючи на відповідне питання.

"Все по орендній платі вже підписано, подобається це комусь або не подобається, ми повинні це виконувати", - підкреслив міністр.

"Наші заяви, як Міністерства закордонних справ є досить чіткими. Ми не вимагаємо дострокового виведення флоту, оскільки ми є європейською країною і в двосторонніх договорах записано, що флот знаходиться на українських базах до 2017 року", - сказав А.ЯЦЕНЮК.

"Мене, м`яко кажучи, здивували і стривожили заяви деяких дипломатів Російській Федерації, тому ми вже направили термінову до Росії і вказали в ній, що якби висловлювання російського дипломата офіційно підтвердилися, ми повинні були б видворити його з території України. На щастя, Посольство Російської Федерації дезавуювало ці заяви і, як завжди, у всьому винять журналістів", - відзначив А.ЯЦЕНЮК.