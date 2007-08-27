У Китаї гірники, яких забули у шахті, за 6 днів прорили тунель на поверхню

У Китаї двоє братів-гірників вибралися на поверхню, провівши майже шість діб під землею в шахті, де сталося обвалення.

Про це повідомляє газета China Daily.

Тунель на нелегальній шахті неподалік від Пекіна обрушився пізно ввечері 18 серпня, Мен Сяньчень і Мен Сянью були відрізані від виходу.

Рятувальні роботи припинилися 20 серпня через ймовірність повторного обвалення, яке піддало б небезпеці життя самих рятувальників. Пізніше стало відомо, що на місці аварії не використовувалася апаратура, що уловлює ознаки життя під землею.

У заблокованому просторі було достатньо повітря, і брати вирішили прорити вихід назовні. Щоб вижити, вони пили сечу один одного, повідомляє видання. Провівши під землею 130 годин, вони вибралися назовні у п`ятницю, знепритомніли і були доставлені в лікарню шахтарями, які перебували неподалік.