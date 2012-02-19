Президент Латвії подякував тим, хто голосував проти держстатусу російської
"Референдум став серйозним уроком"
Президент Латвії Андріс Берзіньш подякував громадянам країни, які на референдумі проголосували проти надання російській мові державного статусу.
"Дякую всім, хто став на захист державної мови та Латвії як єдиної країни в світі, де латиська мова, народні традиції і все латиське можуть існувати, розвиватися і об'єднувати всіх, хто є істинними патріотами цієї країни", - сказав Берзіньш журналістам в неділю.
За словами президента Латвії, референдум став серйозним уроком для суспільства.
"Я дякую всім, хто зумів зберегти в напруженій атмосфері референдуму холоднокровність і толерантність, не піддався на провокації та розпалювання ворожнечі. Одночасно нам потрібно пам'ятати, що з референдумом нічого не закінчується.
Всі, хто хоче тут жити на основі взаємної поваги і розуміння, повинні негайно розпочати дискусію, діалог про те, як подолати підозри, образи та непорозуміння. В іншому випадку люди з екстремістськими поглядами зможуть так само маніпулювати нашим суспільством, як це нерідко траплялося раніше", - сказав Берзіньш.
Нагадаємо, в суботу, 18 лютого, в Латвії пройшов референдум про визнання російської мови другою державною. За останніми даним ЦВК Латвії, "проти" проголосували близько 80% відсотків громадян країни. Відзначимо, що явка на референдумі була досить високою - в процедурі взяли участь 69,23% латвійських виборців.