Міністри фінансів валютного союзу євро – Єврогрупи дійшли згоди на засіданні в Брюсселі про виділення міжнародної фінансової допомоги Греції в рамках другої програми врятування країни від дефолту.

Як повідомляє радіо «Свобода»,голова Єврогрупи Жан-Клод ЮНКЕР оголосив: «Ми схвалили пакет допомоги завдяки значним зусиллям кредиторів державного і приватного секторів».

Міжнародна допомога, очікувана Грецією з державних джерел, повинна становити 130 мільярдів євро до 2014 року. Крім того, приватні кредитори спишуть Греції 53,5% боргу або більш як 100 мільярдів євро. Найтерміновіше завдання – допомогти Греції виплатити до 20 березня 14,5 мільярда євро для погашення облігацій