Польська PGNiG подала судовий позов до Газпрому

Найбільша національна нафтогазова компанія PGNiG, яка належить польській державі, подала в суд позов до свого головного постачальника газу - російської компанії «Газпром», а також до ТОВ «Газпром Експорт», вимагаючи зниження ціни палива, що поставляється до Польщі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба PGNiG у вівторок.

«PGNiG інформує, що згідно з графіком розгляду в Арбітражному суді в Стокгольмі, 20 лютого було подано позов проти ВАТ Gazprom i ТОВ Gazprom Export», - сказано в повідомленні компанії.

Прес-служба компанії також повідомила, що предметом спору є ціна газу, передбачена контрактом PGNiG з російськими компаніями від 25 вересня 1996 року.

«У зв`язку із специфікою арбітражного розгляду, і насамперед через питання конфіденційності, PGNiG не може надати детальної інформації на тему цього позову», - зазначила прес-служба компанії.

Як повідомляв УНІАН, PGNiG, яка намагається домовитися з «Газпромом» про знижку на газ з кінця 2010 року, в листопаді 2011 року розпочала офіційну процедуру розгляду спору з російською компанією в Міжнародному арбітражному суді.

Представники компанії заявляли про можливість відкликання позову, якщо сторонам вдасться знайти компроміс.

Раніше минулого року PGNiG неодноразово заявляла про намір подати до суду на «Газпром», якщо він добровільно не погодиться надати знижку, але польська компанія кілька разів переносила терміни подачі позову.

Найбільша країна Східної Європи, 38-мільйонна Польща, яка за рахунок власного видобутку газу покриває близько третини своїх потреб, з кінця 2010 року практично всі решта 70% імпортує з Російської Федерації.

За даними польського видання DziennikGazetaPrawna, польська влада вимагає від росіян 10% знижки на паливо, що поставляється до Польщі, а «ціна питання» становить більш як 0,5 млрд. доларів.

«Газпром» поставляє до Польщі щорічно близько 10 млрд. кубометрів газу.