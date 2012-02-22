«Мадемуазелей» більше не буде

У Франції заборонили використовувати в офіційних документах звертання "мадемуазель", а також формулювання "дівоче прізвище" (nom de jeune fille) і "прізвище у шлюбі" (nom d`еpouse), пише The Daily Telegraph.

Відповідний циркуляр розповсюдила 21 лютого канцелярія прем`єр-міністра Франції Франсуа ФІЙОНА.

Натомість відтепер у документах використовуватиметься звертання "мадам", а також словосполучення "сімейне прізвище" (nom de famille) або "чинне прізвище" (nom d`usage). У циркулярі наголошується, що заборона, з економічних міркувань, набере чинності не відразу, а тільки після того, як закінчаться офіційні бланки зі старими формулюваннями.

Заборона звертання "мадемуазель" і поняття "дівоче прізвище" стала наслідком активної пропаганди французьких феміністських рухів. Активістки цих рухів наполягали, що "мадемуазель" - це прояв сексизму, оскільки фактично, використовуючи таке звертання, жінку примушують розкривати сімейний стан.

Крім того, феміністки звертали увагу на те, що слово "oiselle", частина слова мадемуазель, означає французькою "діва" і "простачка", що теж образливо для жінок.

У Франції мадемуазель називають молодих неодружених жінок, відзначає Лента.ру. Як підкреслює видання, таке звертання несе і приховане значення, яке не постулюється на словах, однак сприймається всіма за умовчанням: коли француз називає жінку "мадемуазель", він робить їй комплімент, вказуючи на те, що вона приваблива і вільна.

Таким чином, тепер у Франції до жінки звертатимуться тільки "мадам", тобто буде введено єдине звертання, як і для чоловіків - "мосьє".