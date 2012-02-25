До виборчих бюлетенів потрапили Наполеон та Чингизхан

У Москві - репетиція перед 4 березня

Дванадцятьвиборчихдільниць,якіберуть участьу репетиціївиборів, відкрилисявМоскві, городянизможутьпроголосуватизаОлександраМакедонського, НаполеонаБонапарта, ПетраI,ВінстонаЧерчілляабоЧингизхана,передаєкореспондентРІА"Новости".



Виборчідільниці відкрилисяо 10.00вкожномуокрузіросійської столиці: три- вЦентральномуадміністративномуокрузі тапо одномувінших.Урамкахднявідкритихдверейпроходятьвибори "Вершителівдолісвіту", якіточноповторюютьчиннупроцедуруголосування.Крімцього,накожній виборчій дільницівтестовомурежимі працюєсистемавідеотрансляції.



"Деньвідкритихдверей" навиборчихдільницяхМосквипроводитьсявперше.Об11.30голосуваннязавершитьсяі почнетьсяпідрахунокголосів,позавершенніякого членидільничноївиборчоїкомісіїзаповнятьпідсумковийпротоколі оголосятьрезультативиборів.



4 березня 2012вМосквіпройдутьвиборипрезидентаРосіїі депутатівмуніципальнихзборівміста.

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