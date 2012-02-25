Біля президентського палацу в Ємені підірвали автомобіль: 26 людей загинули

Біля будівлі президентського палацу в столиці Ємену Сані висаджено в повітря автомобіль, загинули щонайменше 26 людей, повідомляє Газета.Ru з посиланням на Reuters.

Сьогодні в Ємені відбулася церемонія присяги нового президента країни Абду Раббу Мансура ХАДІ перед єменськими парламентаріями.

Раніше безпорядки в Ємені влаштовували представники сепаратистського руху, який добивається автономії або навіть незалежності півдня Ємену. Через цих активістів на початку цього тижня на виборчих дільницях країни загинуло четверо людей, зокрема десятирічна дитина.