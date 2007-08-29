Російські студенти можуть записуватися до вузів Франції через інтернет

Директор центру інформації щодо вищої освіти Франції "Кампусфранс" ("CampusFrance") Андре Сіганос під час візиту до Москви на початку вересня відкриє сайт для інтернет-запису російських студентів у французькі вузи, повідомила РІА Новости співробітниця посольства Франції в Москві.

За її словами, основним завданням акції є спрощення процедур запису російських студентів до французьких університетів.

"Раніше належні документи відправлялися поштою, що займало багато часу, нова система дозволить його заощадити", - сказала вона, додавши, що запис проходитиме в кілька етапів.

Перш за все, на сайті центру інформації треба створити особисту сторіночку і скласти про себе електронне досьє. Після перевірки даних консультанти "CampusFrance" призначають дату і час співбесіди, під час якої вони з`ясують мотивацію абітурієнта, його навчальні, професійні плани. Також вони перевірять достовірність документів (дипломів, академічних довідок та їх нотаріально завірених перекладів на французький).

Співбесіди проходитимуть в одному з шістьох офісів організації в Росії: у Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі й Новосибірську.

На наступному етапі розглядати ці електронні досьє будуть вузи Франції, які поінформують абітурієнта, консультантів і консульські служби Франції в Росії про своє рішення.

Відкриття запису намічене на середину вересня 2007 року.