Грузія висунула умову для відновлення дипвідносин з Росією

Грузія висунула умови для відновлення дипломатичних відносин з Росією.

Про це радіостанції "Эхо Москвы" заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Сергій КАПАНАДЗЕ.

За його словами, якщо Москва відмовиться від визнання республік Абхазія і Південна Осетія, то Тбілісі готовий піти назустріч.

Раніше з пропозицією відновити дипломатичні відносини виступило російське МЗС.

Дипломатичні відносини між двома державами були розірвані майже 4 роки тому, після конфлікту в Південній Осетії.