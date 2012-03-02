Грузія висунула умову для відновлення дипвідносин з Росією
23:56, 02 березня 2012Світ
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Раніше з пропозицією відновити дипломатичні відносини виступило російське МЗС
Грузія висунула умови для відновлення дипломатичних відносин з Росією.
Про це радіостанції "Эхо Москвы" заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Сергій КАПАНАДЗЕ.
За його словами, якщо Москва відмовиться від визнання республік Абхазія і Південна Осетія, то Тбілісі готовий піти назустріч.
Раніше з пропозицією відновити дипломатичні відносини виступило російське МЗС.
Дипломатичні відносини між двома державами були розірвані майже 4 роки тому, після конфлікту в Південній Осетії.
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