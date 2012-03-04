Уже 12% росіян віддали свої голоси

Явка виборців на виборах Президента Росії на 10.00 за московським часом становила 12,2%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістів повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Росії Леонід ІВЛЄВ.

«На 10.00 явка становила 12,2%. Явка значно вища порівняно з попередніми виборчими кампаніями», - сказав Л.ІВЛЄВ.

За його словами, явка виборців на 10.00 на виборах депутатів Держдуми 4 грудня становила 5,2%, а на президентських виборах 2 березня 2008 року - 8,9%.

Сьогодні в Росії проходять вибори Президента. За пост глави держави борються прем'єр-міністр Росії, кандидат від партії «Єдина Росія» Володимир ПУТІН, лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ, глава ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ, кандидат від «Справедливої Росії» Сергій МИРОНОВ і самовисуванець Михайло ПРОХОРОВ.