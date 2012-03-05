Guardian: Путін пам'ятає 2004 р. в Україні, і для нього це постійний жах

"Для Заходу повернення Путіна означає, що Москва знову стане складним і часто параноїдальним партнером ... А з його черговою появою на міжнародній арені "перезавантаження "Дмитра Медведєва і Барака Обами полетить у смітник", - прогнозує журналіст британської газети Guardian Люк Хардінг. Негативним є і його прогноз щодо відносин РФ і Британії. Восени 2012 року британська сторона планує оприлюднити підсумки дізнання про причини смерті в Лондоні в 2006 році екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка. Хардінг говорить, що, швидше за все, російську сторону ці результати не влаштують. Так само оцінює перспективи відносин Росії та зовнішнього світу експерт Королівського інституту міжнародних відносин "Четем-хаус" Джон Лаф, який говорить про початок "періоду непередбачуваності". Як розповів Дж.Лаф Бі-бі-сі, з одного боку, самому Путіну такі відносини з іншими країнами вигідні, бо дозволяють підтримувати образ "зовнішнього ворога": "Він пам`ятає події 2004 року в Україні, і це для нього якийсь постійний жах. Мабуть, незрозумілі, приховані інтереси (в його уявленні) хочуть того, щоб у Росії була нестабільність ", - зазначає Дж.Лаф. Однак найбільше уваги експерт приділяє внутрішній ситуації в Росії, вважаючи, що нове президентство Путіна - "це початок кінця". "Я дотримуюся тієї думки, що Путін усі ці роки був свого роду везунчиком. Це комбінація зростаючих цін на нафту в минулому десятилітті, коли він прийшов до влади, плюс присутність в американському Білому домі Джорджа Буша і міжнародна дискредитація Америки після вторгнення в Ірак .. ", - говорить він, нагадуючи, що потім настав поворотний момент, апофеозом якого стала "справа ЮКОСу". "І з цього часу, як здається багатьом британським експертам, можливості для модернізації економічної моделі в самій Росії стали набагато менш реалізованими і сприятливими. І з цього погляду, мені здається, що здатності режиму відтворюватися і модернізувати економічну модель не надто добре виглядають", - констатує Лаф. Guardian пише і про самі вибори та про їх результати, що свідчать про настання для Путіна "брежнєвських часів". Однак, вважає журналіст видання, Путін - і про це свідчать протести в грудні після виборів в Держдуму - втратив підтримку міст і багатьох представників середнього класу. У нового російського президента, продовжує Хардінг, є дві опції: "годувати" опозицію невиразними обіцянками реформ або вдаватися "до тактик КДБ", арештів і пошуків західних найманців. "Пан Путін, з усього, обирає другий шлях", - вважає журналіст. А це, підсумовує він, призведе до масової хвилі еміграції - до того, що Росію залишать її кращі уми. Цю ж думку кілька днів тому виявляв і російський бізнесмен Євген Чичваркін, який живе в Лондоні, зауважує РІА "Новости". У статті на сайті тієї ж Guardian, підприємець написав, що після перемоги Путіна "у виграші залишиться Лондон". Якість російської імміграції сюди зміниться, це будуть кращі уми, найкреативніші і діяльні росіяни, які давно "перестали скуповувати все найдорожче і шикарне, а хочуть оточувати себе найкращим".