Путіна офіційно оголосили переможцем президентських виборів у Росії

Центрвиборчком Росії офіційно оголосив чинного прем'єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА переможцем на президентських виборах, що відбулися 4 березня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це йдеться в протоколі про результати виборів президента РФ, який підписали усі члени ЦВК.

«Вважати обраним на посаду президента РФ Володимира ПУТІНА», - зазначено у документі.

Заступник голови ЦВК РФ Станіслав ВАВІЛОВ повідомив, що кандидати у президенти РФ витратили на свої кампанії в цілому більше 1,4 млрд. руб. (близько 47 млн. дол).

«Витрати кандидатів на кожен голос виборця коливаються від 65 руб. (близько 2 дол.) кандидата Михайла ПРОХОРОВА до 9 руб. (близько 0,3 дол.) у кандидата ПУТІНА. Таким чином, найменші витрати на один отриманий голос виборця – у кандидата в президенти РФ Володимира ПУТІНА», - сказав С. ВАВІЛОВ.

За його словами, незважаючи на публічні висловлювання політиків, кількість заяв про порушення на цих виборах, поданих до ЦВК, була приблизно такою ж, як і після будь-яких інших виборів за останні 5 років.

С.ВАВІЛОВ зазначив, що вибори у Росії були законними, чесними й легітимними.

Він також повідомив, що за остаточними даними підрахунку голосів В.ПУТІН набрав 63,60%, за нього проголосували 45 млн. 602 тис. 75 осіб.

У лідера КПРФ Геннадія Зюганова - 17,18% (12 млн. 318 тис. 353 голоси), у самовисуванця М.ПРОХОРОВА - 7,98% (5 млн. 722 тис. 508 голосів), у голови ЛДПР Володимира ЖИРИНОВСЬКОГО - 6, 22% (4 млн. 458 тис. 103 голоси), у лідера «Справедливої Росії» Сергія МИРОНОВА - 3,85% (2 млн. 763 тис. 935 голосів).