Хакери атакували сайт Ватикану

На своїй сторінці в інтернет Anonymous розмістили заяву з критикою дій церкви за часів святої інквізиції

Сьогодні сайт Ватикану зазнав атаки хакерів із групи "Анонімус" (Anonymous). Як повідомляє ИТАР-ТАСС, офіційний сайт резиденції вищого духовного керівництва римсько-католицької церкви www.vatican.va був недоступний протягом кількох годин. «На своїй сторінці в інтернеті зловмисники оприлюднили заяву із критикою дій церкви часів «святої інквізиції», зокрема, спалювання книг і продажу індульгенцій», - повідомляє агентство. Хакерська група "Анонімус" відома у віртуальному світі своїми кібератаками на різні сайти, а також активними діями на підтримку організації "Вікілікс" (Wikileaks) і сайту "Пірат Бей" (The Pirate Bay).

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