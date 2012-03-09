В Уганді обвалився міст: 23 людини загинуло
Дерев'яний міст провалився під тягарем вантажівки на північному заході Уганди
Дерев'яний міст провалився під тягарем вантажівки на північному заході Уганди, загинули 23 людини.
Як передає РІА «Новости», трагедія сталася в місті Зеу у Північній провінції. Опорна конструкція дерев'яного мосту впала, коли вантажний автомобіль переїжджав міст. Вантажівка, в кузові якої перебували десятки людей, перевернулася і впала в річку.
За попередніми даними, загалом у вантажівці їхали 34 людини, люди поверталися після торгівлі на міському ринку. Троє людей вважаються зниклими безвісти.
У поліції відзначили, що аварія сталася через стару конструкцію мосту і з вини водія, який експлуатував дуже переобтяжений транспортний засіб.
Згідно зі статистикою, в дорожньо-транспортних пригодах в Уганді щорічно гинуть близько 2,8 тис. людей.