В Уганді обвалився міст: 23 людини загинуло

Дерев'яний міст провалився під тягарем вантажівки на північному заході Уганди, загинули 23 людини.

Як передає РІА «Новости», трагедія сталася в місті Зеу у Північній провінції. Опорна конструкція дерев'яного мосту впала, коли вантажний автомобіль переїжджав міст. Вантажівка, в кузові якої перебували десятки людей, перевернулася і впала в річку.

За попередніми даними, загалом у вантажівці їхали 34 людини, люди поверталися після торгівлі на міському ринку. Троє людей вважаються зниклими безвісти.

У поліції відзначили, що аварія сталася через стару конструкцію мосту і з вини водія, який експлуатував дуже переобтяжений транспортний засіб.

Згідно зі статистикою, в дорожньо-транспортних пригодах в Уганді щорічно гинуть близько 2,8 тис. людей.