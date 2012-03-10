Авіабаза в Киргизії не буде задіяна в нападі на Іран
Манас виконує одну єдину місію
АмериканськийтранзитнийцентрвкиргизькомуаеропортуМанасне можебутизадіянийвразі можливоївійськовоїоперації СШАпротиІрану, стверджуєпосолСША вКиргизії.
«ТранзитнийцентрвміжнародномуаеропортуМанасвиконуєоднуєдинумісію, і полягаєвона в тому,щобпідтримуватипроцесстабілізаціївАфганістаніі недопустититампоявипритулківекстремістів.Це йогопризначення.І заявипро якісь іншімісіїне відповідаютьдійсності », -цитуєГазета.ру.
«Центртакож дужеважливийдляповітрянихдозаправокпід час операційвАфганістані, які проводятьсядлязахиступростору ігарантіїтого,щотерористи незможутьвикористовуватийого якбезпечнугавань», -вважаєпосол.
За їїсловами, СШАготовівестипереговориз керівництвомКиргизіїпро продовженнятермінів перебуваннявкраїніЦентрутранзитнихперевезень (ЦТП) ваеропортуМанаспісля 2014року.