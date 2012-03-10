Росіяни під українську пісню розходяться з мітингу по домівках
13:44, 10 березня 2012Світ
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За даними організаторів, в акції взяли участь 25 тисяч осіб
Мітинг російської опозиції «За чесні вибори» на Новому Арбаті в Москві завершено.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, люди поступово розходяться під пісню групи «Океан Ельзи» «Майже весна».
На мітингу виступили лідери російської опозиції, громадянські активісти.
За даними організаторів, в акції взяли участь 25 тисяч чоловік.
Разом з тим, за даними поліції, на Новому Арбаті зібралося близько 10 тисяч чоловік.
За інформацією поліції, група громадян націоналістичних поглядів, які пішли з мітингу, здійснили спробу проведення несанкціонованої ходи з використанням фаєрів на Старому Арбаті. Проте цю акцію було оперативно поліцією припинено.
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