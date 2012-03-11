Британцям заборонили носити хрестики на роботі

Християнам не варто надягати хрестик на роботу, сказано в рішенні кабінету міністрів Великої Британії, про яке повідомляє The Telegraph.

Як передає Газета.Ru, у документі, що потрапив у розпорядження газети, йдеться, що носіння хрестиків не є обов'язковою вимогою до віруючих християн, у зв'язку з чим роботодавці можуть заборонити їх використання своїм працівникам. Крім того, роботодавці можуть звільняти працівників, які наполягатимуть на своєму праві носити хрестик.

Заява кабінету міністрів з'явилася на тлі судового процесу, в якому стюардеса British Airways Надя ЕВЕЙДА і медсестра Ширлі ЧАПЛІН намагаються довести факти дискримінації з боку своїх роботодавців, які заборонили їм носити хрестик у робочий час. Жінки мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини.

Як зазначає видання, право християн на носіння хрестика на роботі захищене 9-ю статтею Європейської конвенції з прав людини, де сказано про загальне право на свободу думки, совісті і релігії.

Рішення уряду викликало запеклу критику з боку відомих представників церкви. Серед інших, документ засудив лорд КЕРІ, колишній архієпископ Кентерберійський, на думку якого, рішення є черговим прикладом тиску на християн.