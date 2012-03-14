До Хорватії можна без візи, але...

Хорватія з 1 квітня по 31 жовтня цього року зупинила дію візового режиму для громадян України

Київ. 13 березня. УНІАН. Хорватія з 1 квітня по 31 жовтня цього року зупинила дію візового режиму для громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, власники діючих паспортів громадян України для виїзду за кордон будь-яких типів незалежно від мети поїздки можуть без віз в’їжджати до Хорватії, перебувати на території цієї держави до 90 днів і прямувати через неї транзитом.

При цьому ДИКУСАРОВ наголосив, що при в’їзді до Хорватії прикордонні служби вправі вимагати від громадян України, як і від інших іноземців, наявності страхового полісу та підтвердження фінансового забезпечення на період перебування за кордоном.

«Оскільки Хорватія не входить до Шенгенської зони, громадяни України, які здійснюють поїздку до Хорватії наземним транспортом, мають потурбуватися про оформлення дво- або багаторазових шенгенських віз для транзитного перетину території Угорщини або інших країн ЄС – Польщі, Словаччини або Словенії», - додав він.