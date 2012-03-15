Європарламент хоче знати, як мафія легалізується в економіці та владі

Європейський парламент створив спеціальний комітет з питань організованої злочинності, корупції та відмивання брудних грошей.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено під час пленарної сесії Європарламенту в Страсбурзі.

“За” проголосувала більшість депутатів, присутніх в залі, голосування проводилося шляхом підняття рук.

Як повідомила прес-служба Європарламенту, метою Комітету, створеного терміном на 1 рік, стане розслідування щодо проникнення організованої злочинності і, в тому числі, мафії, в легальну економіку ЄС, адміністрацію та фінансову систему. За підсумками своєї діяльності, Комітет має представити пропозиції щодо боротьби з такими явищами.

“Створення анти-мафіозного Комітету в Європарламенті є реальною поворотною точкою в історії політики Європейського Союзу. Зрештою, Європа надсилає чіткий сигнал злочинним організаціям та гангстерам: інституції не капітулюють перед організованою злочинністю”, - заявила з цього приводу доповідач з питання створення Комітету Соня АЛЬФАНО (група ліберальних партій, Італія).

Згідно з ухваленим сьогодні рішенням, члени Комітету зможуть відвідувати національні та європейські органи влади, а також проводити слухання з представниками органів влади ЄС та національних органів влади всього світу. При цьому, на слухання можуть запрошуватися представники бізнесу, громадянського суспільства, жертви організованих злочинних угруповань, а також офіційні особи, в тому числі, судді.

За два тижні Європарламент визначиться щодо складу Комітету, а свою роботу новий Комітет розпочне наприкінці квітня.