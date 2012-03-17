Грузія не виключає нової «військової агресії» з боку Росії
14:59, 17 березня 2012Світ
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Глава грузинського МЗС припустив, що військова операція на Кавказі може бути здійснена одночасно з імовірною кампанією Заходу проти Ірану.
У Тбілісі не вважають за можливе не розглядати такий варіант, сказав в інтерв'ю «Эхо Москвы» і телеканалу ПІК міністр закордонних справ Григол Вашадзе. Він, зокрема, розповів про військову активність Росії поблизу грузинських кордонів.
Глава грузинського МЗС припустив, що військова операція на Кавказі може бути здійснена одночасно з імовірною кампанією Заходу проти Ірану.
У Москві на вислови Григола Вашадзе поки ніяк не відреагували.
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