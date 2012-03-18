Білоруське телебачення повідомило про страту обох засуджених за вибух у метро

Смертні вироки щодо громадян Білорусії Дмитра Коновалова та Владислава Ковальова, засуджених за тероризм, у тому числі за вибух в мінському метро в квітні минулого року, виконані. Про це повідомило у вечірньому випуску новин білоруське Загальнонаціональне телебачення, передає РІА "Новости".



Про те, що страчено Ковальова, раніше в суботу повідомила його мати Любов Ковальова. Повідомлення про це вона отримала поштою з Верховного суду Білорусі. Повідомлення датоване 16 березня. Ковальова впевнена, що її син ні в чому не винен, і просила відстрочити на рік виконання вироку. Про страту Коновалова повідомляли в суботу деякі білоруські інтернет-ресурси, але підтвердження офіційних структур або інформації про це в державних ЗМІ не було.



Білоруські правозахисники заявили, що їх шокував такий вчинок влади. На думку правозахисників, смертна кара неприпустима, і ніякий злочин не може бути виправданням для скоєння вбивства навіть від імені держави.



Глава дипломатії Євросоюзу Кетрін Ештон засудила страту і закликала Білорусь ввести мораторій на смертну кару і в перспективі скасувати такий вищий захід покарання. У заяві Ештон зазначається, що Білорусь - єдина країна в Європі, яка застосовує смертну кару.