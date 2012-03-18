Президентом Німеччини обрано "східного німця"

Йоахім Гаук обраний Федеральними зборами ФРН на посаду президента країни

Йоахім ГаукобранийФедеральними зборамикраїнинапостпрезидентаНімеччини. З1240делегатівза 72-річногоЙ.ГАУКАпроголосував991чоловік. Йоговисувалип`ять ізшестипарламентськихпартій, втомучисліправлячакоаліція підкерівництвомканцлераАнгелиМЕРКЕЛЬ. Й.ГАУК, як іА.МЕРКЕЛЬ, виходецьз колишньоїНДР. ПасторзМекленбургахарактеризувавсяорганамидержбезпекиСхідноїНімеччини як"невиправнийантикомуніст" і перебував під наглядом.Після об`єднанняНімеччинипротягом10років бувспеціальнимуповноваженимз управлінняархівамиШтазі.РазомзВацлавомГавеломбувініціаторомстворенняПразької деклараціїпро європейськусовістьта комунізм, йогопідпис стоїтьтакож підДекларацієюпро злочиникомунізму.Й.ГаукочолюєорганізаціюGegen Vergessen-Für Demokratie(Протизабуття- Задемократію),якаборетьсяз лівимі правимекстремізмом, виступаєна захистдемократичнихцінностейі сприяєосягненнюісторичноїправдищодо двохтоталітарнихрежиміву німецькійісторії.

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