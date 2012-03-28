Північну Корею закликають відмовитися від запуску ракети

Лідери Республіки Корея і Євросоюзу закликали КНДР відмовитися від запланованого на середину квітня запуску ракети, ліквідовувати ядерні програми і поліпшити ситуацію з дотриманням прав людини.

Про це йдеться в спільній заяві, прийнятій за підсумками сьогоднішньої зустрічі президента Республіки Корея Лі Мьон Бака з головою Європейської ради Херманом Ван Ромпеєм і головою Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу, які брали участь в Сеульському саміті з ядерної безпеки, який завершився напередодні.

"Лідери висловлюють серйозну занепокоєність заявою Північної Кореї і разом закликають її відмовитися від запуску, а також виконувати свої міжнародні зобов`язання, особливо в справі відмови від ядерної зброї та існуючих ядерних програм", - сказано в заяві.

Учасники цієї зустрічі висловили свою “занепокоєність, що посилюється”, ядерною програмою Ірану, яка може бути використана для військових цілей, і закликали Тегеран "чесно виконати свої міжнародні зобов`язання". Вони також обговорили події в Сирії, закликавши президента Башара Асада "негайно покласти край" всім проявам насильства і порушень прав людини.

Крім того, під час Сеульського саміту президент Республіки Корея і лідери Євросоюзу домовилися про тісну співпрацю в боротьбі з тероризмом біля берегів Сомалі.