США: на світовому ринку достатньо нафти, щоб ніхто не купував її в Ірані

Президент США Барак Обама заявив, що пропозиція нафти на світовому ринку достатня, щоб відмовитися від її закупівель в Ірані. У заяві Білого дому, оприлюдненій 30 березня, зазначається, що збільшення нафтовидобутку окремими країнами, а також наявність стратегічних резервів дозволили прийняти рішення про обмеження імпорту іранської нафти.



"Я буду уважно стежити за ситуацією, щоб ринок зміг пристосуватися до зменшення закупівель нафти і нафтопродуктів в Ірану", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.



У грудні 2011 р. Обама провів законопроект, за яким президент США зобов'язаний щопівроку оцінювати, чи є світові запаси нафти достатніми, щоб можна було відмовитися від придбання нафти у Тегерана. Згідно з цим законом, після 28 червня 2012 США можуть вводити санкції проти зарубіжних банків, які фінансують іранську нафтову торгівлю. Вашингтон може не застосовувати санкції до держав, які "значно скоротили імпорт нафти з Ірану". Виняток був зроблений у березні 2012 р. 10 країнам Євросоюзу та Японії.



Обмеження іранського нафтового експорту є частиною стратегії США щодо запобігання ядерним дослідженням Тегерана.