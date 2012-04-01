Католики відзначають Пальмову неділю

Сьогодні католики відзначають Квітну або Пальмову неділю. Як повідомляє Радіо Ватикану, на площі Святого Петра у Ватикані на початку Богослужіння, яке очолив Папа Римський Бенедикт XVI, відбулося освячення пальмових і оливкових галузок та пройшла урочиста процесія, що є нагадуванням в’їзду Спасителя до Єрусалима.

Далі розпочалася Служба Божа, яка в латинському обряді має спеціальну назву – «Служба Божа Страстей Господніх». Під час неї читається Євангелія, що розповідає про останню вечерю Ісуса з учнями, про молитву в Оливному місті, про ув’язнення, суд, розп’яття, смерть і поховання Ісуса Христа. Ця відправа є введенням до Великого Тижня.

Квітна неділя – це також день, коли на місцевому рівні відзначається Всесвітній День Молоді. Тому площа Святого Петра у Ватикані переважно була заповнена молоддю.

Богослужіння завершилося проказуванням молитви «Ангел Господній» та Апостольським благословенням.

У православних християн вхід Господній в Єрусалим називається Вербною неділею і відзначатиметься цього року 8 квітня.