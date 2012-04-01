Аварійний корабель, на борту якого 4 українців, зміг дістатися порту

КруїзнийлайнерAzamara Quest, двигуниякоговп'ятницюввечері булипошкодженіпожежею, прибувупортСандаканвмалайзійськійчастиніо.Калімантан, повідомляєAssocisted Press.

На борту Azamara Quest, що потрапило в аварію біля берегів Філіппін, є четверо громадян України. Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

«Вчора ми одержали інформацію, що на борту четверо українців - двоє чоловіків і дві жінки. Головне, що ми знаємо, що вони не постраждали», - наголосив О.Дикусаров. За його інформацією, компанія-судновласник зареєстрована в Майамі (США).

Azamara Quest цього тижня вирушив у подорож із Маніли країнами Південно-Східної Азії й зазнало аварії неподалік Філіппін. На судні в результаті пожежі вийшли з ладу двигуни, і воно почало самостійно - в супроводі філіппінського військового корабля - рухатися до берегів Малайзії, використовуючи запасну енергетичну установку.

За повідомленням компанії-оператора судна, подальший круїз буде припинено.

В результаті НП на круїзному судні постраждали п'ять матросів, один із них перебуває у тяжкому стані. Всього на кораблі 590 пасажирів і 411 членів екіпажа. Більшість пасажирів - американці та західноєвропейці.