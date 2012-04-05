Стросс-Кан: поліпшення ситуації в світовій економіці є оманливим

Поліпшення ситуації, що спостерігається останнім часом у світовій економіці є оманливим.

Про це заявив 4 квітня в Києві під час зустрічі зі студентами, організованої Фондом Віктора Пінчука, колишній глава Міжнародного валютного фонду Домінік Стросс-Кан.

Зокрема, за його словами, йдеться про транскордонний рух капіталів, які можуть привести до виникнення нових "бульбашок" в економіці. За словами Д.Стросс-Кана, також залишаються невирішеними питання щодо ліквідності, а також проблеми у банківській сфері.

Він також відзначив, що виділення урядами США і Євросоюзу значних коштів на покриття збитків, допоможе тільки "виграти час", однак не розв'язати принципово дану проблему. За його словами, ситуацію може виправити тільки проведення широкомасштабних реформ. "Я не вірю в ідею великої базуки у вигляді великих грошей, які б розв'язали всі наші проблеми", - відзначив він.

На думку екс-глави МВФ, поліпшити ситуацію допоможе, зокрема, реформа у фіскальній сфері, в першу чергу, на його думку, це стосується країн Євросоюзу. Він також відзначив, що, незважаючи на глобалізацію фінансового світу, у світі продовжують діяти системи національного нагляду, що ускладнює розв’язання глобальних світових проблем у цілому.