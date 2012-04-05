На «Фукусімі-1» стався витік радіоактивної води

08:47, 05 квітня 2012
Світ
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На аварійній АЕС «Фукусіма-1» стався витік води з радіоактивним стронцієм. Всього вилилося близько 12 тонн рідини, що містить радіоактивні частинки.

На «Фукусімі-1» витекло близько 12 тонн радіоактивної води, фото null-flow

Про це повідомила компанія - оператор станції "Токіо електрик пауер" (ТЕПКО), передає ІТАР-ТАСС.

Інцидент, вже другий на АЕС з початку року, стався в системі опріснення морської води - всього вилилося близько 12 тонн рідини, яка містить радіоактивні частинки. Інформації про причини поки немає.

Зараз ситуація на "Фукусімі-1" повністю стабілізувалася. Усі три проблемні реактори АЕС приведені у стан холодної зупинки 16 грудня минулого року. Початок найскладнішого етапу ліквідації наслідків аварії - витягнення з реакторів ядерного палива, що розплавилося, - планується не раніше, ніж через 10 років. Він триватиме приблизно 25 років, після чого ще 5 років фахівці ТЕПКО демонтуватимуть будівлі реакторів та інші будівлі на території станції.

Як сказав УНІАНу Рене Канаяма, глава Японської інвестиційної ради, наступна генерація японців ще відчує наслідки аварії на Фукусімі.

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