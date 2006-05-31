Прем`єр-міністр Литви оголосив про розпуск уряду

Прем`єр-міністр Литви Альгірдас БРАЗАУСКАС офіційно оголосив про розпуск уряду. Даний крок послідував після того, як про свій вихід зі складу правлячої коаліції оголосила Партія праці Литви, якій належало 31 з 141 місця в парламенті і 5 міністерських портфелів, передає РБК.

"У ситуації, що склалася, я не бачу можливості продовжувати виконувати свої обов`язки, і йду у відставку разом з усім кабінетом", - заявив А.БРАЗАУСКАС.

Заява Партії праці про вихід із коаліції, у свою чергу, була пов`язана з тим, що стосовно двох міністрів від цієї партії, які очолювали Мінохоронздоров`я і Мінкультури, було розпочате розслідування через виникнення підозр у нецільовому використанні ними партійних і державних фондів. У зв`язку з цим президент країни Валдас АДАМКУС публічно заявив, що більше не може довіряти вказаним міністрам.

З виключенням партії Праці з правлячої коаліції в її складі залишаться лише дві політичні сили, які представляють меншість в парламенті - соціал-демократи і соціал-ліберали. Нагадаємо, що на парламентських виборах у жовтні 2004 р. партія Праці одержала 39 мандатів зі 141, що дозволило їй сформувати найбільшу фракцію в парламенті. Саме тоді соціал-демократи і соціал-ліберали запропонували "трудовикам" сформувати правлячу коаліцію.

73-річний А.БРАЗАУСКАС, колишній лідер Компартії Литви, був першим президентом країни після отримання республікою незалежності в 1991 р. Він також довше за всіх обіймав пост прем`єр-міністра. Нинішній уряд був уже тринадцятим за рахунком за 15 років незалежності Литви.

Найближчим часом президенту В.АДАМКУСУ належить визначитися з новою кандидатурою прем`єра, яку потім повинен буде затвердити парламент.