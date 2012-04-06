На Ейфелевій вежі впав ліфт

В ході ремонтно-випробувальних робіт на Ейфелевій вежі в Парижі з 15-метрової висоти впав і розбився ліфт, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Le Parisien.

Видання відзначає, що по чистій випадковості в цей момент кабіна була порожня, тому в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Адміністрація вежі розглядає подію з усією серйозністю. Занепокоєння спеціалістів викликала та обставина, що не спрацювали аварійні гальма, які повинні були зупинити падіння ліфта.

Для з'ясування причин неполадок уже створена технічна комісія, від якої чекають рекомендацій з ремонту всієї системи.

Плановий ремонт аварійного ліфта тривав кілька тижнів. Після звичайних для таких випадків випробувань його повинні були ввести в експлуатацію і відкрити для відвідувачів вежі.

Щорічно Ейфелеву вежу відвідує близько семи мільйонів туристів.