Бін Ладен порівнює Буша з Брежнєвим

Лідер терористичної мережі Осама бін Ладен відзначив, що позиція президента США Джорджа Буша дуже близька до позиції, зайнятої радянськими лідерами приблизно двадцять років тому. "Помилки Брежнєва повторює Буш, який у відповідь на запитання, коли американці підуть з Іраку, говорить, що це трапиться не під час його правління, а в правління його наступника. І значення цих слів очевидне", - пояснив "терорист № 1".

За його словами, не зважаючи на військову і економічну потужність, США досить вразливі. "19 молодих людей змогли змінити напрям компаса Америки. Тема моджахедів стала невід`ємною частиною виступів вашого лідера. З 11 вересня багато кроків Америки потрапили в залежність від моджахедів", - нагадав терористичний лідер.

Запис потрапив до американських спецслужб у п`ятницю незадовго до того, як про нього стало відомо журналістам, і фахівці не виявили в словах бін Ладена ніяких прямих погроз або відомостей про підготовлювані теракти. Очевидно, звернення "терориста № 1" приурочено до чергової річниці терактів 11 вересня 2001 року в США.

Лента.ру