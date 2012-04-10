Християнські демократи поскаржаться на Лукашенка в ООН

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це на прес-конференції повідомив співголова оргкомітету зі створення БХД, колишній кандидат у Президенти Білорусі Віталій Римашевський.

Нещодавно Верховний суд Білорусі відмовився прийняти до розгляду скаргу оргкомітету БХД на дії Мін’юсту, який відмовився реєструвати партію. «Ми подамо скаргу у порядку нагляду голові Верховного суду. Але ми і так знаємо, що скаржитися на Верховний суд його голові – справа даремна. Тому ми готуватимемо скаргу до КПЛ ООН про порушення прав громадян на свободу асоціацій», - підкреслив В.Римашевський.

Він вважає, що зараз Білорусі, як ніколи, потрібні добрі відносини з Євросоюзом. «Нам потрібно виплачувати багатомільйонні кредити. І вердикт КПЛ ООН буде лише черговим важелем впливу на білоруську владу. Ніхто не захоче знову видавати кредити ненадійному партнеру», - сказав В.Римашевський.

Він підкреслив, що оргкомітет подасть колективну скаргу до Комітету з прав людини ООН. «Ми знаємо, що розгляд справ у КПЛ ООН може тривати протягом місяців, і навіть років. Але щодо Білорусі – інша тема. По-перше, там скарги білоруських громадян розглядають швидше. По-друге, колективна скарга розглядається ще швидше. І як тільки ми одержимо відповідь від голови Верховного суду про відмову у нашій скарзі, то зразу ж подамо позов до КПЛ ООН», - заявив В.Римашевський.

Довідка УНІАН. Перша спроба реєстрації БХД була у 2009 році, ще дві – у 2010 році, четверта – у 2011-му. Спроби оскаржити відмови в реєстрації в суді були безрезультатними.